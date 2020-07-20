Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7068 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 34 пациентов. От болезни скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Выгоничском (6) и Брянском (5) районах. Новые случаи также зарегистрировали в Брянске, Сельцо, Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Стародубском, Трубчевском, Климовском, Навлинском, Брасовском, Комаричском и Клинцовском районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2962 (+2)
— Брянский район – 530 (+5)
— Дятьковский район – 405
— Карачевский район – 297
— Унечский район – 270
— Сельцо – 238 (+1)
— Новозыбков – 179 (+1)
— Погарский район – 178 (+1)
— Жуковский район – 158
— Фокино – 145
— Стародубский район – 145 (+2)
— Климовский район – 139 (+1)
— Клинцы – 137 (+1)
— Трубчевский район – 132 (+2)
— Мглинский район – 120
— Почепский район – 120
— Выгоничский район – 99 (+6)
— Клетнянский район – 92
— Навлинский район – 86 (+3)
— Брасовский район – 82 (+1)
— Суражский район – 71
— Комаричский район – 66 (+1)
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 62
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44 (+3)
— Жирятинский район – 36
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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