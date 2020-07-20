Карта распространения коронавируса в Брянской области на 20 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 20 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7068 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 34 пациентов. От болезни скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Выгоничском (6) и Брянском (5) районах. Новые случаи также зарегистрировали в Брянске, Сельцо, Новозыбкове, Клинцах, Погарском, Стародубском, Трубчевском, Климовском, Навлинском, Брасовском, Комаричском и Клинцовском районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2962 (+2)

— Брянский район – 530 (+5)

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 297

— Унечский район – 270

— Сельцо – 238 (+1)

— Новозыбков – 179 (+1)

— Погарский район – 178 (+1)

— Жуковский район – 158

— Фокино – 145

— Стародубский район – 145 (+2)

— Климовский район – 139 (+1)

— Клинцы – 137 (+1)

— Трубчевский район – 132 (+2)

— Мглинский район – 120

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 99 (+6)

— Клетнянский район – 92

— Навлинский район – 86 (+3)

— Брасовский район – 82 (+1)

— Суражский район – 71

— Комаричский район – 66 (+1)

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 62

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44 (+3)

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».