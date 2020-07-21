Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7091 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 23 жителей области. Диагноз сняли у 41 пациента. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Дубровский (6) и Клетнянском (3) районах. На этот раз ни одного нового заболевшего не зарегистрировали в Брянске.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2962
— Брянский район – 532 (+2)
— Дятьковский район – 405
— Карачевский район – 298 (+1)
— Унечский район – 270
— Сельцо – 239 (+1)
— Новозыбков – 179
— Погарский район – 178
— Жуковский район – 159 (+1)
— Фокино – 145
— Стародубский район – 147 (+2)
— Климовский район – 139
— Клинцы – 137
— Трубчевский район – 133 (+1)
— Мглинский район – 120
— Почепский район – 120
— Выгоничский район – 101 (+2)
— Клетнянский район – 95 (+3)
— Навлинский район – 86
— Брасовский район – 84 (+2)
— Суражский район – 72 (+1)
— Комаричский район – 67 (+1)
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 68 (+6)
— Гордеевский район – 55
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 36
— Севский район – 35
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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