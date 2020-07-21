Карта распространения коронавируса в Брянской области на 21 июля 2020 года

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 21 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7091 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 23 жителей области. Диагноз сняли у 41 пациента. От болезни за все время эпидемии скончались 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Дубровский (6) и Клетнянском (3) районах. На этот раз ни одного нового заболевшего не зарегистрировали в Брянске.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2962

— Брянский район – 532 (+2)

— Дятьковский район – 405

— Карачевский район – 298 (+1)

— Унечский район – 270

— Сельцо – 239 (+1)

— Новозыбков – 179

— Погарский район – 178

— Жуковский район – 159 (+1)

— Фокино – 145

— Стародубский район – 147 (+2)

— Климовский район – 139

— Клинцы – 137

— Трубчевский район – 133 (+1)

— Мглинский район – 120

— Почепский район – 120

— Выгоничский район – 101 (+2)

— Клетнянский район – 95 (+3)

— Навлинский район – 86

— Брасовский район – 84 (+2)

— Суражский район – 72 (+1)

— Комаричский район – 67 (+1)

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 68 (+6)

— Гордеевский район – 55

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 36

— Севский район – 35

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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