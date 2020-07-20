Брянский кикбоксер попал в Книгу рекордов Гиннеса

Брянский кикбоксер Павел Трусов попал в Книгу рекордов Гиннеса. Спортсмен сумел нанести за одну минуту 322 прямых удара с полной амплитудой по уплотненной подушке, которая находилась в руках у помощника. Рекорд зафиксировали 27 июня в Словении, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Это самая тяжёлая ударная дисциплина, которая не такая простая, как кажется на первый взгляд, - говорит Павел. - Для этого необходимо быть невероятно выносливым, чувствовать удар, дистанцию, иметь необходимую технику.

Тренировки длились в течение полугода. Спортсмен работал над повышением мышечной и общей выносливости. Также были необходимы тренировки для поддержки здоровья суставов и связок.

СПРАВКА

Павел Трусов родился 30 сентября 1994 года в Брянске. Начал заниматься кикбоксингом с шести лет под руководством Сергея Козмирука. В восемь лет его впервые заметили на региональных турнирах. После многократных побед был отобран в сборную города и отправлен на Всероссийские турниры.

Павел является десятикратным чемпионом Брянской области, двукратным призером чемпионатов России по кикбоксингу.

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