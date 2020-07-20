2020-07-20T14:20:32+03:00
Общество

В Брянске после ремонта на улице 22-го Съезда КПСС без воды остались жители трех домов

Исправлять недочеты дорожников жителям придется за свой счет
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Бежицком районе Брянска во время ремонта на улице 22-го Съезда КПСС рабочие повредили колодец с врезкой в водопровод. В результате без воды остались жители трех частных домов на перекрестке с переулком Литейным. В редакцию "Комсомольской правды" в Брянске" обратился один их жильцов.

- У нас в семье двое детей, жена беременна третьим, - рассказывает мужчина. - Без воды сидим с пятницы. В соседнем доме живет женщина инвалид. Обращались к дорожникам, в горводоканал, в Бежицкую администрацию.

Поврежденный колодец у улицы 22-го Съезда КПСС.

Поврежденный колодец у улицы 22-го Съезда КПСС.

Заместитель главы администрации по ЖКХ сказал жителям, что устранять все они должны за свой счет.

- Оказалось, никто ни в чем не виноват, - говорит брянец. - Каждый снимает с себя ответственность. А мы ждать больше не можем, будем ремонтировать за свой счет.

Как рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации, на улице провалился люк. На место в понедельник, 20 июля, выехали сотрудники горводоканала. Они стараются восстановить водоснабжение в домах.

На прошлой неделе на улице 22-го Съезда КПСС побывала комиссия во главе с мэром города. Нарекания вызвал только подрядчик, который ремонтирует тротуары. Он выполняет работы слишком медленно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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