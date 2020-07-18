В небе над Брянском сфотографировали комету С/2020 F3 NEOWISE. Это самая яркая комета за последние семь лет.

Фото: "Станция Пунка".

Снимками брянцы делятся в группе поселка Стеклянная Радица и в Обществе брянских любителей астрономии. Некоторым удалось увидеть комету на фоне серебристых облаков.

Фото: Общество брянских любителей астрономии.

23 июля комета подойдет ближе всего к земле. С 18 по 30 июля комету можно увидеть ниже и правее ковша Большой Медведицы. Комету нужно начинать искать на ночном небе через два часа после заката и не позже, чем за два часа до восхода Солнца. Небесное тело можно увидеть невооруженным взглядом.

Фото: Общество брянских любителей астрономии.

Чтобы наблюдению не мешали яркие огни, лучше выехать за город.

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