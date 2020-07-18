Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе стало больше 7000 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 53 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (17).

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2948 (+17)

— Брянский район – 522

— Дятьковский район – 405 (+1)

— Карачевский район – 297

— Унечский район – 270

— Сельцо – 237

— Погарский район – 176

— Новозыбков – 175

— Жуковский район – 158

— Фокино – 145 (+1)

— Стародубский район – 140 (+2)

— Климовский район – 138

— Клинцы – 136 (+2)

— Трубчевский район – 130

— Мглинский район – 120

— Почепский район – 120

— Клетнянский район – 92 (+1)

— Выгоничский район – 91

— Навлинский район – 83 (+1)

— Брасовский район – 81

— Суражский район – 71

— Комаричский район – 65

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 61

— Гордеевский район – 55

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 37 (+1)

— Жирятинский район – 36 (+4)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14.

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