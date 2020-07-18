Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 18 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе стало больше 7000 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 30 жителей области. Диагноз сняли у 53 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (17).
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2948 (+17)
— Брянский район – 522
— Дятьковский район – 405 (+1)
— Карачевский район – 297
— Унечский район – 270
— Сельцо – 237
— Погарский район – 176
— Новозыбков – 175
— Жуковский район – 158
— Фокино – 145 (+1)
— Стародубский район – 140 (+2)
— Климовский район – 138
— Клинцы – 136 (+2)
— Трубчевский район – 130
— Мглинский район – 120
— Почепский район – 120
— Клетнянский район – 92 (+1)
— Выгоничский район – 91
— Навлинский район – 83 (+1)
— Брасовский район – 81
— Суражский район – 71
— Комаричский район – 65
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 61
— Гордеевский район – 55
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 37 (+1)
— Жирятинский район – 36 (+4)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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