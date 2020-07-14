Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 июля 2020 года

В Брянской области коронавирус выявили уже у 6817 человек. У 47 - болезнь диагностировали за последние 24 часа.

Из больниц за день выписали всего 5 пациентов. К счастью, COVID-19 победили уже 5131 человек .

Новых смертей в регионе нет. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.

ВАЖНО

Гостиницы: не работают

Музеи: открыты с 13 июля

Парки: открыты

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: открыты

Кафе и рестораны: открыты летние веранды

Фото: департамент здравоохранения Брянской области

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