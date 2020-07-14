Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус выявили уже у 6817 человек. У 47 - болезнь диагностировали за последние 24 часа.
Из больниц за день выписали всего 5 пациентов. К счастью, COVID-19 победили уже 5131 человек .
Новых смертей в регионе нет. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.
ВАЖНО
Гостиницы: не работают
Музеи: открыты с 13 июля
Парки: открыты
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: открыты
Кафе и рестораны: открыты летние веранды
Фото: департамент здравоохранения Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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