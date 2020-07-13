Снятие ограничений из-за коронавируса в Брянской области с 13 июня 2020: что заработает и будет открыто

Брянская область постепенно возвращается к привычной жизни. С 13 июля по решению оперативного штаба отменяется еще ряд "коронавирусных" ограничений. По словам специалистов Управления Роспотребнадзора, это позволяет оценка текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Среднесуточный показатель темпа прироста заболевших коронавирусной инфекцией за две недели составил 0,7% (0,9 % на прошлой неделе), при среднесуточном показателе темпа прироста за неделю 0,6% (0,7% на прошлой неделе). Отмечается также значительное снижение количества выявленных внебольничных пневмоний, снижение заболеваемости наблюдается на протяжении последних шести недель.

В Сельцо сняли дополнительные ограничения, которые ввели из-за вспышки коронавируса в интернате.

С 13 июля открываются парки культуры и отдыха , физкультурно-спортивные организации, музеи-заповедники, музеи-усадьбы, зоопарки, библиотеки, аттракционы . Однако они должны соблюдать все требования Роспотребнадзора.

Разрешается работа кафе, ресторанов, буфетов и баров в условиях летних веранд, террас.

В Брянской области возобновляется бронирование и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и лагерях.

Разрешается работа фитнес-центров и залов с загрузкой не более 50%.

Это значит, что на массовые тренировки могут выйти спортивные команды.

Разрешается организация физкультурных и спортивных соревнований муниципального и регионального уровня для населения в возрасте от 18 до 65 лет. Однако их следует проводить без зрителей. Режим самоизоляции для пенсионеров наконец-то отменен.

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