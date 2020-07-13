Брянская область заняла 67 место в рейтинге по динамике промышленного производства

Брянская область оказалась на 67-м месте в рейтинге регионов по динамике промышленного производства. Эксперты РИА-Рейтинг проанализировали данные за январь - май этого года. Так индекс промышленного производства у нас составил 96,9 от показателей прошлого года. Объем товаров и услуг в расчете на одного человека - 150,5 тысячи рублей.

По словам аналитиков, к таким результатам привела пандемия COVID-19. Тем не менее в 46 регионах промышленные показатели за первые пять месяцев 2020 года улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами рейтинга стали Тюменская, Тульская области и Кабардино-Балкария. Рост здесь обеспечил главным образом перерабатывающий сектор.

Аутсайдерами списка оказались Тыва, Костромская и Ульяновская области.

Наши соседи показали разные результаты. Смоленская область показала 19-й результат. Орловская область оказалась на 39 месте. Индекс промышленного производства в этих регионах даже вырос. Курская область заняла 63 место, Калужская - 73.

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