Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6817 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 47 жителей области. Диагноз сняли всего у пятерых пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (17), Стародубском (10) и Дятьковском (5) районах.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2894 (+17)
— Брянский район – 511(+1)
— Дятьковский район – 389(+5)
— Карачевский район – 292
— Унечский район – 261 (+3)
— Сельцо – 237
— Новозыбков – 174 (+1)
— Погарский район – 172
— Жуковский район – 155
— Климовский район – 136 (+1)
— Фокино – 138 (+1)
— Клинцы – 130
— Трубчевский район – 128 (+2)
— Стародубский район – 132 (+10)
— Мглинский район – 116
— Почепский район – 109
— Клетнянский район – 89(+1)
— Выгоничский район – 86 (+2)
— Брасовский район – 80 (+1)
— Навлинский район – 80 (+2)
— Суражский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 60
— Комаричский район – 61
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 51
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 25
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14
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ИСТОЧНИК KP.RU
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