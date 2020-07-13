Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 13 июля 2020 года

В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июля. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6817 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 47 жителей области. Диагноз сняли всего у пятерых пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Брянске (17), Стародубском (10) и Дятьковском (5) районах.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 2894 (+17)

— Брянский район – 511(+1)

— Дятьковский район – 389(+5)

— Карачевский район – 292

— Унечский район – 261 (+3)

— Сельцо – 237

— Новозыбков – 174 (+1)

— Погарский район – 172

— Жуковский район – 155

— Климовский район – 136 (+1)

— Фокино – 138 (+1)

— Клинцы – 130

— Трубчевский район – 128 (+2)

— Стародубский район – 132 (+10)

— Мглинский район – 116

— Почепский район – 109

— Клетнянский район – 89(+1)

— Выгоничский район – 86 (+2)

— Брасовский район – 80 (+1)

— Навлинский район – 80 (+2)

— Суражский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 60

— Комаричский район – 61

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 51

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 25

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14

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