Издатель брянской «Комсомолки» встретился с губернатором Александром Богомазом

Генеральный директор ООО «Современные медиа» Виктор Киселев встретился с брянским губернатором Александром Богомазом. На встрече обсудили развитие печатных и сетевых СМИ. На ней также присутствовал заместитель губернатора Александр Коробко. Виктор Киселев издает газеты «Комсомольская правда» в Брянске» и «Брянские известия», является руководителем брянской «Союзпечати».

Недавно газете «Комсомольская правда» исполнилось 95 лет. Первый номер вышел 24 мая 1925 года.

Виктор Киселев передал губернатору юбилейный выпуск газеты, где собрали лучшие материалы за все годы существования газеты. А также иллюстрированный альбом с новейшей историей «Комсомолки». Виктор Владимирович поблагодарил Александра Богомаза за поздравление региональной редакции с юбилеем в мае.

Пресса в наше время остается социально значимым явлением. Газета «Комсомольская правда» в Брянске» продолжала выходить во время эпидемии коронавируса. Редакция в начале июня пережила пожар. Но ни один номер не был пропущен.

С главой региона обсудили настоящее и будущее печатных и электронных СМИ, основные проблемы, возможности их решения и другие вопросы, связанные с развитием средств массовой информации. Для печатных СМИ остается важным распространение. Газеты продаются в магазинах, киосках и на почте. На встрече рассмотрели возможность размещения новых торговых точек, предназначенных для продажи прессы. Это бы помогло выжить печатному бизнесу.

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