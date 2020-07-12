Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 12 июля 2020 года
В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемостью коронавирусом на 12 июля. Новые случаи COVID-19 выявили в 12 районах и 5 городах.
По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6770 человек. COVID-19 диагностировали еще у 4 жителей области. Диагноз за сутки сняли у 89 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2877 (+16)
— Брянский район – 510(+2)
— Дятьковский район – 384(+1)
— Карачевский район – 292 (+3)
— Унечский район – 258
— Сельцо – 237(+2)
— Новозыбков – 173
— Погарский район – 172(+1)
— Жуковский район – 155(+3)
— Климовский район – 135
— Фокино – 137 (+4)
— Клинцы – 130(+1)
— Трубчевский район – 126
— Стародубский район – 122 (+2)
— Мглинский район – 116
— Почепский район – 109(+3)
— Клетнянский район – 88(+1)
— Выгоничский район – 84 (+2)
— Брасовский район – 79
— Навлинский район – 78
— Суражский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 60
— Комаричский район – 61(+2)
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 51 (+1)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 25(+1)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14
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ИСТОЧНИК KP.RU
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