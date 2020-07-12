2020-07-12T14:13:31+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 12 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 12 июля 2020 года
Мария Дедкова
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Новые случаи COVID-19 выявили в 12 районах и 5 городах.Новые случаи COVID-19 выявили в 12 районах и 5 городах.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области привели обновленные данные по заболеваемостью коронавирусом на 12 июля. Новые случаи COVID-19 выявили в 12 районах и 5 городах.

По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6770 человек. COVID-19 диагностировали еще у 4 жителей области. Диагноз за сутки сняли у 89 пациентов. Жертвами эпидемии по-прежнему остаются 35 человек.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

Брянск – 2877 (+16)

— Брянский район – 510(+2)

— Дятьковский район – 384(+1)

— Карачевский район – 292 (+3)

— Унечский район – 258

— Сельцо – 237(+2)

Новозыбков – 173

— Погарский район – 172(+1)

— Жуковский район – 155(+3)

— Климовский район – 135

Фокино – 137 (+4)

Клинцы – 130(+1)

— Трубчевский район – 126

— Стародубский район – 122 (+2)

— Мглинский район – 116

— Почепский район – 109(+3)

— Клетнянский район – 88(+1)

— Выгоничский район – 84 (+2)

— Брасовский район – 79

— Навлинский район – 78

— Суражский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 60

— Комаричский район – 61(+2)

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 51 (+1)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 25(+1)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14

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ИСТОЧНИК KP.RU

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