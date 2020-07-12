Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус выявили у 6725 человек. На 1.00 12 июля зарегистрировано еще 46 новых случаев.
За последние 24 часа диагноз сняли у 72 пациентов. Всего COVID-19 победили 5037 брянцев.
Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты, возобновлены пешие экскурсии и экскурсии на свежем воздухе в Овстуге и Красном Роге, а также в мемориальном комплексе "Хацунь".
Пляжи: закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих могут отправить на самоизоляцию или в обсервацию
Карта распространения коронавируса в Брянской областиФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»