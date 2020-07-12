Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 июля 2020 года

В Брянской области коронавирус выявили у 6725 человек. На 1.00 12 июля зарегистрировано еще 46 новых случаев.

За последние 24 часа диагноз сняли у 72 пациентов. Всего COVID-19 победили 5037 брянцев.

Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты, возобновлены пешие экскурсии и экскурсии на свежем воздухе в Овстуге и Красном Роге, а также в мемориальном комплексе "Хацунь".

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих могут отправить на самоизоляцию или в обсервацию

Карта распространения коронавируса в Брянской областиФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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