2020-07-11T22:08:22+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 12 июля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
Поделиться:
Коронавирус в Брянской области, последние новостиКоронавирус в Брянской области, последние новостиФото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянской области коронавирус выявили у 6725 человек. На 1.00 12 июля зарегистрировано еще 46 новых случаев.

За последние 24 часа диагноз сняли у 72 пациентов. Всего COVID-19 победили 5037 брянцев.

Новые смерти не регистрировали. Их по-прежнему 35, сообщает оперативный штаб.

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты, возобновлены пешие экскурсии и экскурсии на свежем воздухе в Овстуге и Красном Роге, а также в мемориальном комплексе "Хацунь".

Пляжи: закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих могут отправить на самоизоляцию или в обсервацию

Карта распространения коронавируса в Брянской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской областиФото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Брянской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мухи ползают по детям, вместо обоев - плесень»: правозащитница показала, в каких условиях живет многодетная семья под Новосибирском
Настя Петренко осталась без матери в 13 лет. Она стала взрослой и теперь сама растит четырех малышей. Но воспитывать детей не умеет, а живет в жутких условиях [фото, видео]
«Это кощунственно, но я насыплю в могилу ее любимый кофе»: Отец блогерши Насти Тропицель похоронил прах дочери с ее вещами
Глава семьи погибшей в аварии 18-летней девушки рассказал о скандалах вокруг смерти дочери и признался, что ведет собственное расследование ее смерти [фото, видео]
100 кило мусора на человека в год: Крупные производители и ритейл поднимают проблему продовольственных отходов и призывают к ответственному потреблению
Загрязнение нашей планеты – это одна из самых серьезных проблем сегодня. И большая часть мусора образуется не только на заводах и производствах, но и в наших собственных холодильниках
Новости 24
Брянцам пообещали новые троллейбусы
54-летняя жительница Брянска попала в ДТП, но забыла где
В Брянске в ДТП пострадал юный велосипедист-нарушитель
Эксперты озвучили причину гибели группы Дятлова
В Брянске коронавирусом заразились 13 человек
В Брянской области увеличился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 46 человек
Брянского чиновника Игоря Гинькина оставили под подпиской о невыезде
В Брянске при пожаре на улице Крахмалева спасли трех человек
Строительство дороги Брянск-1-Брянск-2 подошло ко второму этапу
На брянскую привокзальную площадь вернут памятник Ленину
В Саудовскую Аравию отправили почти 90 тонн брянской говядины
В Брянской области с начала года четыре ребенка выпали из окна
В брянском сквере «Литий» устанавливают фонтан
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
В Брянске установил 380 метров ограждения на новой дороге
Брянские пограничники задержали иностранца за дачу взятки
Траты россиян возвращаются к уровню до пандемии
Брянский областной суд вынес приговор банде из Новозыбкова
В Брянске ищут 35-летнего местного жителя
В Брянской области за смерть 11-летней школьницы осудили на семь лет