2020-07-11T11:47:36+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 11 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 11 июля 2020 года
Мария Дедкова
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По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6725 человек.По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6725 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области привели обобщенные данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июля 2020 года. Новые случаи COVID-19 выявили в 10 районах и двух городах.

По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6725 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 46 жителей области. Диагноз за сутки сняли у 72 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. Жертвами эпидемии стали 35 человек.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

Брянск – 2861 (+13)

— Брянский район – 508

— Дятьковский район – 383

— Карачевский район – 289 (+3)

— Унечский район – 258

— Сельцо – 235

Новозыбков – 173

— Погарский район – 171

— Жуковский район – 152

— Климовский район – 135

Фокино – 133 (+4)

Клинцы – 129

— Трубчевский район – 126(+1)

— Стародубский район – 120 (+7)

— Мглинский район – 116 (+4)

— Почепский район – 106

— Клетнянский район – 87

— Выгоничский район – 82 (+1)

— Брасовский район – 79(+3)

— Навлинский район – 78 (+1)

— Суражский район – 67

— Суземский район – 64

— Красногорский район – 60 (+3)

— Комаричский район – 59

— Гордеевский район – 52

— Дубровский район – 50 (+5)

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 35

— Жирятинский район – 24(+1)

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 14

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ИСТОЧНИК KP.RU

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