Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 11 июля 2020 года
В Брянской области привели обобщенные данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июля 2020 года. Новые случаи COVID-19 выявили в 10 районах и двух городах.
По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 6725 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 46 жителей области. Диагноз за сутки сняли у 72 пациентов. За минувшие сутки смертей не зафиксировано. Жертвами эпидемии стали 35 человек.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 2861 (+13)
— Брянский район – 508
— Дятьковский район – 383
— Карачевский район – 289 (+3)
— Унечский район – 258
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 173
— Погарский район – 171
— Жуковский район – 152
— Климовский район – 135
— Фокино – 133 (+4)
— Клинцы – 129
— Трубчевский район – 126(+1)
— Стародубский район – 120 (+7)
— Мглинский район – 116 (+4)
— Почепский район – 106
— Клетнянский район – 87
— Выгоничский район – 82 (+1)
— Брасовский район – 79(+3)
— Навлинский район – 78 (+1)
— Суражский район – 67
— Суземский район – 64
— Красногорский район – 60 (+3)
— Комаричский район – 59
— Гордеевский район – 52
— Дубровский район – 50 (+5)
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 35
— Жирятинский район – 24(+1)
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 14
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ИСТОЧНИК KP.RU
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