Глава Минсельхоза назвал Брянскую область одним из лидеров сельхозотрасли

На Брянщине с 9 по 11 июля проходит агропромышленная выставка Всероссийский день поля. На ней присутствует министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

10 июля руководитель федерального ведомства провел с губернатором Брянской области Александром Богомазом рабочую встречу, на которой обсудили поддержку аграриев и перспективы развития сельского хозяйства.

Глава Минсельхоза отметил, что Брянщина входит в число аграрных лидеров. В 2020 году в регионе площадь яровых посевов выросла почти на 14 тысяч гектаров. Увеличились посадки подсолнечника, зерновых, картофеля.

Наблюдается рост в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2019 году почти в три раза возросло производство мясных полуфабрикатов, положительная динамика наблюдается в производстве сыра и муки.

Продукция брянских предприятий востребована в стране и за рубежом. Регион входит в ТОП-20 и к 2024 году должен обеспечить значительный прирост экспорта товаров агропромышленного комплекса. Объемы внешней торговли могут вырасти в 11 раз до 1,1 миллиардов долларов.

Министр сельского хозяйства отметил также, что региональному АПК оказывают значительную государственную поддержку. В 2020 году на брянский агропромышленный комплекс направлено свыше 10 миллиардов рублей. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что Минсельхоз и в дальнейшем готов оказывать региону всестороннее содействие.

Кроме этого, в рамках встречи министр оценил высокий уровень организации Всероссийского дня поля и поблагодарил главу региона за поддержку в организации мероприятия, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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