Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 июля 2020 года
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7221 человек.
За сутки COVID-19 диагностировали еще у 27 брянцев. При этом за тот же период 33 человека победили болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.
Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (18). Также в условный ТОП-3 вошли Брянский (3) и Дубровский районы (2). Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных.
Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:
— Брянск – 3026 (+18)
— Брянский район – 539 (+3)
— Дятьковский район – 406 (+1)
— Карачевский район – 300
— Унечский район – 271
— Сельцо – 239
— Погарский район – 181 (+1)
— Новозыбков – 179
— Жуковский район – 160 (+1)
— Фокино – 148
— Климовский район – 140
— Стародубский район – 151
— Клинцы – 139
— Трубчевский район – 133
— Мглинский район – 121
— Почепский район – 122
— Клетнянский район – 95
— Выгоничский район – 108 (+1)
— Брасовский район – 86
— Навлинский район – 91
— Суземский район – 64
— Суражский район – 72
— Комаричский район – 67
— Красногорский район – 62
— Дубровский район – 90 (+2)
— Гордеевский район – 55
— Севский район – 35
— Клинцовский район – 44
— Жирятинский район – 38
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22
— Иногородние – 15.
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ИСТОЧНИК KP.RU