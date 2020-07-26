2020-07-26T11:38:42+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 26 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 26 июля 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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За сутки "коронавирус" диагностировали 27 жителям Брянской области.За сутки "коронавирус" диагностировали 27 жителям Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 26 июля 2020 года. По данным оперативного штаба, количество заболевших в регионе достигло 7221 человек.

За сутки COVID-19 диагностировали еще у 27 брянцев. При этом за тот же период 33 человека победили болезнь. Количество смертей среди COVID-положительных осталось прежним – 35 эпизодов.

Больше всего новых коронавирусных пациентов выявили в Брянске (18). Также в условный ТОП-3 вошли Брянский (3) и Дубровский районы (2). Еще в нескольких муниципалитетах произошла минимальная прибавка COVID-положительных.

Карта коронавируса по городам и районам Брянской области:

— Брянск – 3026 (+18)

— Брянский район – 539 (+3)

— Дятьковский район – 406 (+1)

— Карачевский район – 300

— Унечский район – 271

— Сельцо – 239

— Погарский район – 181 (+1)

Новозыбков – 179

— Жуковский район – 160 (+1)

Фокино – 148

— Климовский район – 140

— Стародубский район – 151

Клинцы – 139

— Трубчевский район – 133

— Мглинский район – 121

— Почепский район – 122

— Клетнянский район – 95

— Выгоничский район – 108 (+1)

— Брасовский район – 86

— Навлинский район – 91

— Суземский район – 64

— Суражский район – 72

— Комаричский район – 67

— Красногорский район – 62

— Дубровский район – 90 (+2)

— Гордеевский район – 55

— Севский район – 35

— Клинцовский район – 44

— Жирятинский район – 38

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22

— Иногородние – 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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