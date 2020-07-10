Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 июля 2020 года
В Брянской области по состоянию на 01.00 10 июля коронавирус обнаружили у 6643 человек. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 40 брянцев. Больше всего заболевших вБрянске(12), Стародубском (8) и Брянском (4) районах.
За день 77 пациентов выздоровели. Всего с начала эпидемии 4886 человек побороли болезнь. За сутки смертей не зафиксировано. За все время эпидемии от болезни скончались 35 человек.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2833
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты (с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)
Пляжи: закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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