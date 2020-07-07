На пост брянского губернатора претендуют шесть человек

В Брянской области за пост губернатора будут бороться шесть человек. Все они подали нужные документы в избирательную комиссию.

Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Александра Богомаза, КПРФ - Андрея Архицкого, «Гражданская платформа» - Дмитрия Корнилова, «Справедливая Россия» - Сергея Курденко. Также на высокий пост претендуют представитель «Казачьей партии РФ» Сергей Чернышов.

Последним кандидатом в губернаторы стал Сергей Маслов. Он баллотируется от «Интернациональной партии России».

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