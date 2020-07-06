2020-07-06T17:56:35+03:00
Общество

7 июля брянцев предупредили о грозах с градом и сильном ветре

Днем воздух прогреется до +33
Мария Дедкова
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При грозах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - до 23При грозах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - до 23Фото: Михаил ФРОЛОВ
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7 июля в Брянской области испортится погода. Во второй половине дня ожидают сильные дожди, грозы, град.

При грозах возможно усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах - до 23, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области.

Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов, днем - от 28 до 33.

Спасатели просят жителей быть внимательными, не забывать, что во время грозы лучше не прятаться под одиноко стоящим деревом, рекламными щитами и остановками и избегать водоемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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