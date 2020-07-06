«Цвет от коричневого до зеленого»: брянцы стали чаще жаловаться на качество воды
Брянцы стали чаще жаловаться на качество питьевой воды. Сообщения о «ржавой, тухлой и пахнущей рекой» воде, бегущей из крана, заполонили социальные сети. Свои посты горожане иллюстрировали фотографиями, которые подтверждали неожиданные оттенки воды – от коричневого до зеленоватого.
Брянцы предположили, что это связано с подъемом воды в реках.
Действительно ли неожиданный летний паводок повлиял на качество питьевой воды, это корреспондент «КП» выяснил в Брянском городском водоканале.
Вот что ответили на претензии жителей специалисты:
– В сети мы подаем очищенную речную и артезианскую воду. С 8 июня произошел стремительный подъем в Десне и ухудшение состава воды. Бордовичские очистные сооружения своевременно приняли меры для ее очистки перед подачей в сеть. Специалисты дополнительно применили для фильтрации активированный уголь.
Как пояснили в горводоканале, они приняли решение снизить подачу речной воды и увеличить подачу артезианской.
Управление Роспотребнадзора по Брянской области отобрало пробы питьевой воды в распределительной сети города. По заключению специалистов, ее качество соответствует требованиям СанПиН.
Так в чем же дело?
– На качество воды, которую получают в свои дома жители Брянска и области, влияние оказывает состояние внутридомовых сетей, – сказали в горводоканале. – Их следует периодически промывать.
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ИСТОЧНИК KP.RU