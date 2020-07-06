2020-07-06T14:05:46+03:00
Общество

Брянская область заняла 40-е место в стране по уровню доходов

13,8% жителей региона живут за чертой бедности
Мария Дедкова
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Брянская область оказалась в средине рейтинга.Брянская область оказалась в средине рейтинга.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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13,8% - столько брянцев находятся за чертой бедности. У этой категории жителей области доходы ниже прожиточного минимума. А 1,8% населения и вовсе стоит за чертой крайней бедности. Доходы у них ниже половины прожиточного минимума. С этими показателями Брянщина оказалась на 40-м месте по стране по уровню доходов населения. Рейтинг регионов составило агенство РИА-Рейтинг.

В качестве основного показателя ранжирования выступает отношение среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Дополнительными показателями стали число жителей, которые находятся на грани нищеты.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

Что касается наших соседей, то Курская, Калужская, Орловская и Смоленская области находятся на 20, 26, 39 и 55 местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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