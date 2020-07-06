2020-07-06T12:28:28+03:00
Общество

Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

В регионе разрешили работу крупных магазинов и автошкол
Мария Дедкова
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Продолжается действие режима самоизоляции для пожилых людей. Сохраняется масочный режим.Продолжается действие режима самоизоляции для пожилых людей. Сохраняется масочный режим.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С понедельника к работе могут приступить магазины с площадью зала до 800 квадратных метров. Разрешается уличная торговля.

Разрешается работа автошкол.

Тем временем, сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м.

Продолжается действие режима самоизоляции для пожилых людей. Сохраняется масочный режим.

Напомним, переход ко второму этапу стал возможен после снижения коэффициента распространения коронавируса до 0,8, наличие свободного коечного фонда и широкий охват тестированием.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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