Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений

С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия "коронавирусных" ограничений. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

С понедельника к работе могут приступить магазины с площадью зала до 800 квадратных метров. Разрешается уличная торговля.

Разрешается работа автошкол.

Тем временем, сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м.

Продолжается действие режима самоизоляции для пожилых людей. Сохраняется масочный режим.

Напомним, переход ко второму этапу стал возможен после снижения коэффициента распространения коронавируса до 0,8, наличие свободного коечного фонда и широкий охват тестированием.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».