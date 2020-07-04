Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 июля 2020 года
В Брянской области коронавирусом заразились 6378 человек. Из них 53 только за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 1.00 4 июля. больше всего новых случаев зарегистрировали в Брянске (29), Дятьковском (6), Стародубском (6) и Мглинском (5) районах.
За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 23 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4564 человека.Умерших по-прежнему 34.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2751
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты ( с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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