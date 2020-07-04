2020-07-03T23:30:25+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 4 июля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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С 7 июля возобновляются пешие экскурсии.С 7 июля возобновляются пешие экскурсии.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянской области коронавирусом заразились 6378 человек. Из них 53 только за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 1.00 4 июля. больше всего новых случаев зарегистрировали в Брянске (29), Дятьковском (6), Стародубском (6) и Мглинском (5) районах.

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 23 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4564 человека.Умерших по-прежнему 34.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2751

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты ( с 7 июля возобновляются пешие экскурсии)

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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