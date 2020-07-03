2020-07-03T16:47:53+03:00
Общество

Брянцев предупредили о грозах 4 июля

Ухудшение погоды прогнозируют уже ночью
Мария Дедкова
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Ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.Ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Брянской области в субботу, 4 июля, прогнозируют ухудшение погоды.

По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе в этот день ожидается переменная облачность.

Ночью и днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. При грозе местами возможны порывы ветра до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от 14 до 19 градусов, днем от 25 до 30.

- Воздержитесь от прогулок и поездок в грозу, - советуют в ГУ МЧС России по Брянской области. – Оставайтесь дома, закройте окна и двери. Держитесь подальше от электропроводки и антенн.

А ветреную погоду не паркуйте автомобили под рекламными щитами и деревьями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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