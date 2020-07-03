2020-07-03T11:44:24+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 3 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 3 июля 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской областиФото: департамент здравоохранения Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, число заболевших в регионе достигло 6378 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 53 брянцев. Из больниц выписали 23 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Брянске (29), Дятьковском (6), Стародубском (6) и Мглинском (5) районах.

Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 2751 (+29)

— Брянский район – 487 (+2)

— Дятьковский район – 350 (+6)

— Карачевский район – 277

— Унечский район – 256

— Сельцо – 235

Новозыбков – 165

— Жуковский район – 150

— Погарский район – 148 (+2)

— Климовский район – 127

Клинцы – 126

— Трубчевский район – 119(+1)

Фокино – 125

— Мглинский район – 105 (+5)

— Стародубский район – 98(+6)

— Почепский район – 94

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 75

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 71 (+1)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 63

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 53

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 36

— Севский район – 34

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 22(+1)

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 19 (+2)

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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