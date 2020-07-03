Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 3 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 3 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, число заболевших в регионе достигло 6378 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 53 брянцев. Из больниц выписали 23 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Брянске (29), Дятьковском (6), Стародубском (6) и Мглинском (5) районах.
Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 2751 (+29)
— Брянский район – 487 (+2)
— Дятьковский район – 350 (+6)
— Карачевский район – 277
— Унечский район – 256
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 165
— Жуковский район – 150
— Погарский район – 148 (+2)
— Климовский район – 127
— Клинцы – 126
— Трубчевский район – 119(+1)
— Фокино – 125
— Мглинский район – 105 (+5)
— Стародубский район – 98(+6)
— Почепский район – 94
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 75
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 71 (+1)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 63
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 53
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 36
— Севский район – 34
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 22(+1)
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 19 (+2)
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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