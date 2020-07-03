2020-07-02T22:40:12+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 3 июля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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Из-за коронавируса в Брянской области остаются закрытыми учреждения отдыха.Из-за коронавируса в Брянской области остаются закрытыми учреждения отдыха.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области коронавирус зарегистрировали в 6325 случаях. К 3 июля COVID-19 обнаружили еще у 54 пациентов.Больше всего заболевших в Брянске (11), в Брянском и Унечском районах (7) и Жуковском районе (5).

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 52 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4541 человек.Новых смертей не зарегистрировали, смертей по-прежнему 34.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2722

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

Динамика распространения коронавируса в Брянской области. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

Динамика распространения коронавируса в Брянской области. Фото: департамент здравоохранения Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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