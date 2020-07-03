Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус зарегистрировали в 6325 случаях. К 3 июля COVID-19 обнаружили еще у 54 пациентов.Больше всего заболевших в Брянске (11), в Брянском и Унечском районах (7) и Жуковском районе (5).
За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 52 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4541 человек.Новых смертей не зарегистрировали, смертей по-прежнему 34.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2722
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
Динамика распространения коронавируса в Брянской области. Фото: департамент здравоохранения Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU