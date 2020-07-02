В Брянске начали ремонтировать сгоревшее здание бывшего литературного музея

В Брянске начали ремонтировать сгоревшее здание на улице Фокина. Раньше здесь располагался литературный музей, а в последнее время – офисы и пивной бар.

Пожар в старинном особняке случился вечером 5 марта. Почти полностью выгорел второй, деревянный, этаж особняка. Первый, каменный, остался цел.

На днях горожане заметили строительные леса на здании. Конструкции установили со стороны главного входа и со двора. Рабочие уже перекрыли крышу сгоревшего дома.

– Собственники, а их три, получили все необходимые документы для проведения работ, – рассказала «КП» начальник отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Ирина Кочетова. – После пожара мы выдали предписание восстановить историческое здание. Это обязанность собственника. Здание является памятником культуры местного значения. Владельцы оформили задание на проведение работ, разрешение и согласование. В первую очередь, управление заинтересовано в сохранении целостности здания, а также в его безопасности, в том числе и пожарной.

Дом №14 на улице Фокина находится недалеко от управления по охране. Чиновники могут наблюдать за ходом работ буквально из окна – со своих рабочих мест.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».