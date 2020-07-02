Почти 86% брянцев высказались за поправки в Конституцию

В Брянской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. Как оказалось, большинство жителей региона поддержали изменения в основной закон страны.

"За", по данным избиркома, высказались 85,97%. Против - 12,88%. Таковы данные на 2 июля в 3.00. Бюллетени продолжают обрабатывать. Однако это вряд ли отразиться на общей картине. Явка по региону превысила 85%. По предварительным данным, на участки пришли 863 тысячи жителей области. 9914 бюллетеней оказались недействительными.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В регионе работало 1087 участков.

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