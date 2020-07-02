2020-07-02T09:08:12+03:00
Политика

Почти 86% брянцев высказались за поправки в Конституцию

Явка на голосовании превысила 85%
Мария Дедкова
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Бюллетени продолжают обрабатывать. Однако это вряд ли отразиться на общей картине.Бюллетени продолжают обрабатывать. Однако это вряд ли отразиться на общей картине.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Брянской области подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. Как оказалось, большинство жителей региона поддержали изменения в основной закон страны.

"За", по данным избиркома, высказались 85,97%. Против - 12,88%. Таковы данные на 2 июля в 3.00. Бюллетени продолжают обрабатывать. Однако это вряд ли отразиться на общей картине. Явка по региону превысила 85%. По предварительным данным, на участки пришли 863 тысячи жителей области. 9914 бюллетеней оказались недействительными.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля. В регионе работало 1087 участков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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