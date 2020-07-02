2020-07-01T22:25:51+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 2 июля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 62 пациентов.За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 62 пациентов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области коронавирус зарегистрировали в 6271 случае. К 2 июля COVID-19 обнаружили еще у 59 пациентов.

За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 62 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4489 человек.Новых смертей не зарегистрировали, смертей по-прежнему 34.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2711

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты

Пляжи: официально закрыты

Детские лагеря и санатории: закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

К 2 июля COVID-19 обнаружили еще у 59 пациентов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

К 2 июля COVID-19 обнаружили еще у 59 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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