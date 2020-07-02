Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус зарегистрировали в 6271 случае. К 2 июля COVID-19 обнаружили еще у 59 пациентов.
За последние 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" сняли у 62 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4489 человек.Новых смертей не зарегистрировали, смертей по-прежнему 34.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2711
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты
Пляжи: официально закрыты
Детские лагеря и санатории: закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
К 2 июля COVID-19 обнаружили еще у 59 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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