«Только раз бывает в жизни встреча…»

Геннадий Николаевич Русаков очень любит романсы. Сам прекрасно их исполняет. Однажды, на встрече российских и белорусских ветеранов нефтепровода «Дружба», Русаков спел свой любимый – «Только раз…». Ему аплодировали гораздо громче и продолжительней, чем выступавшим в тот вечер профессиональным артистам.

Умеет Геннадий Николаевич и остроумно пошутить. «Люблю этот романс за то, что он будто про меня. Как один раз встретился с «Дружбой» - так на всю жизнь», - смеется ветеран. В каждой шутке, говорят, есть доля правды. В этой шутке она очень велика.

29 июня Русакову исполнилось 80 лет. Почти половину своей жизни Геннадий Николаевич отдал нефтепроводу «Дружба». Он родился в маленьком городке Красный Сулин под Ростовом, закончил Новочеркасский политехнический институт по редкой тогда специальности «Комплексная автоматизация производственных процессов» и поехал по распределению в 1964 году в Альметьевск, в районное управление Главнефтеснаба РСФСР. И здесь эта «встреча» состоялась! Совпало и время, и место. В 1964-м году начал работу самый большой нефтепровод в мире, соединивший месторождения «черного золота» в СССР с перерабатывающими и химическими заводами «братских социалистических стран». А «нулевым километром», началом гигантского нефтепровода «Дружба» в те годы считался именно Альметьевск.

Молодой специалист Русаков получил на нефтепроводе первую должность… слесаря 4-го разряда. Для человека с высшим образованием это было, мягко говоря, необычно. «Я даже обиделся вначале на то, что меня, дипломированного инженера послали на «черновую работу». Тем более что на нефтеперекачивающей станции тогда трудились, в основном люди без высшего образования, - вспоминает Геннадий Николаевич. - Позже понял, как мне это помогло в жизни. Я сразу познал все азы производства, вник в тонкости взаимоотношений рядовых работников разных специальностей при сложном и очень ответственном процессе перекачки нефти».

Молодой специалист Русаков получил на нефтепроводе первую должность… слесаря 4-го разряда

Работу слесарем он совмещал с преподаванием теории электротехники на вечернем отделении местного техникума. Стал разрабатывать и внедрять свои первые рационализаторские предложения. Образованного и активного молодого специалиста, конечно, заметили руководители нефтепровода. "Социальный лифт» был высокоскоростным: инженер по контрольно-измерительной аппаратуре (КИПиА) – старший инженер – начальник «киповской» службы! Всего за несколько лет Геннадий Николаевич прошел трудовой путь от слесаря до начальника Полоцкого управления «Дружбы» и стал самым молодым начальником управления в нефтепроводной системе Советского Союза.

В основе столь стремительного карьерного роста – тяжелый ежедневный труд почти без выходных. «Мы никогда не считали, сколько часов переработали. Никому и в голову не приходило потребовать дополнительную оплату за «сверхурочные». Когда запускали новые нефтеперекачивающие станции, внедряли принципиально новые для СССР схемы автоматики и телемеханики, обычным ежедневным распорядком был такой: 5.30 – выезд на объект, 21.00 – возвращение с работы. Еще успевали и в шахматы вечером поиграть», - говорит ветеран.

Более двадцати «финальных» лет трудового стажа Геннадий Николаевич работал заместителем генерального директора «Дружбы». До развала СССР – во Львове, после – в Брянске, куда переместился центр управления российским участком нефтепровода. Русаков вспоминает: «Самыми тяжёлыми для меня и, наверно, для всего коллектива были 1991-92-й годы. Рушилась огромная страна, рвались экономические связи. Из Львова через вдруг возникшую государственную границу не можем перевезти свою техническую документацию. Из-за проблем со взаиморасчетами западные партнеры грозят остановить перекачку нефти. Первое время в Брянске жили в строительном вагончике. Пока не было прописки – не могли получить продовольственные талоны…Страшное время. Но мы выстояли, восстановили производственные цепочки, занялись модернизацией».

Ветеран: "Как один раз встретился с «Дружбой» - так на всю жизнь".

В начале нового, 21-го века Геннадий Николаевич ушел на пенсию. Но с коллективом до сих пор на связи. Встречается с молодыми специалистами АО «Транснефть - Дружба», помогает обновлять музей предприятия, внимательно следит за техническими новинками мировой нефтетранспортной системы. Радуют его изменения, происходящие на предприятии: «Знаю, какими высокими темпами идет обновление нефтепровода. От трубы, которую проложили в 1964-м году, практически ничего не осталось – меняли на новую сотнями километров в год. Правильным решением было присоединение к нашему предприятию нефтепродуктопроводов. Теперь от Самары до белорусской границы работает единый технологический комплекс, обслуживающий нефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Управление этим огромным комплексом сосредоточено в Брянске».

Возле дома Русакова – большой сад. Почти каждый год большой урожай фруктов. Геннадий Николаевич осенью щедро делится яблоками с соседями и бывшими коллегами. Как всю жизнь при встрече был готов делиться знаниями, мудрыми советами, добрыми шутками.