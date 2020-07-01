Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 июля 2020 года
В Брянской области коронавирус выявили у 6212 человек. К 1 июля COVID-19 выявили еще у 65 пациентов, сообщает оперативный штаб региона.
Выписали из больниц за последние 24 часа 12 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4427 человек. Это 71,3% случаев. Новых смертей не зарегистрировали. Умерших по-прежнему 34.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2685
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты
Пляжи: официально закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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