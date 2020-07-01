2020-06-30T23:35:31+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 июля 2020 года

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Брянской области на 1 июля 2020 года, самые важные события
Мария Дедкова
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В Брянскую область туристам пока рано.В Брянскую область туристам пока рано.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области коронавирус выявили у 6212 человек. К 1 июля COVID-19 выявили еще у 65 пациентов, сообщает оперативный штаб региона.

Выписали из больниц за последние 24 часа 12 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4427 человек. Это 71,3% случаев. Новых смертей не зарегистрировали. Умерших по-прежнему 34.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2685

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты

Пляжи: официально закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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