2020-06-29T23:26:27+03:00
Общество

30 июня брянцев предупредили о грозе и сильном ветре

В регионе ожидают ухудшения погоды
Мария Дедкова
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В непогоду возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций.В непогоду возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Брянской области во вторник 30 июня ожидают ухудшение погоды. По данным центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в этот день в городе пройдет дождь, в отдельных районах ожидается гроза.

Днем выпадет до 14 миллиметров осадков. Местами возможна гроза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ветер будет дуть западный со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, при грозе местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 23 до 28 градусов тепла.

В непогоду возрастает вероятность чрезвычайных ситуаций. Могут оборваться линии электропередач и связи, а также затопленными могут оказаться низменные участки. Возможны коммунальные аварии, ухудшение дорожной обстановки и нарушения в работе транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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