Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 июня 2020 года

В Брянской области коронавирус ситуация с коронавирусом стабилизировалась. С каждым днем в регионе выявляют все меньше заболевших. Так к 1.00 30 июня COVID-19 выявили еще у 68 пациентов. Всего в Брянской области насчитывают 6147 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Выписали из больниц за последние 24 часа 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек. А вот жертв с начала эпидемии оказалось 34. Новых смертей за сутки не произошло.

Коронавирус в Брянске

Всего зараженных: 2672

Гостиницы: не работают

Музеи: закрыты

Пляжи: официально закрыты

Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор

Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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