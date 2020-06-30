Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 июня 2020 года
В Брянской области коронавирус ситуация с коронавирусом стабилизировалась. С каждым днем в регионе выявляют все меньше заболевших. Так к 1.00 30 июня COVID-19 выявили еще у 68 пациентов. Всего в Брянской области насчитывают 6147 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Выписали из больниц за последние 24 часа 10 пациентов. Всего с начала эпидемии болезнь смогли побороть 4415 человек. А вот жертв с начала эпидемии оказалось 34. Новых смертей за сутки не произошло.
Коронавирус в Брянске
Всего зараженных: 2672
Гостиницы: не работают
Музеи: закрыты
Пляжи: официально закрыты
Приезжих из других регионов не отправляют в обсерватор
Карта распространения коронавируса в Брянской области.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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ИСТОЧНИК KP.RU
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