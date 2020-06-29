2020-06-29T18:11:45+03:00
Общество

В Брянской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля

Такое решение принял оперативный штаб
Мария Дедкова
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Брянских пенсионеров просят оставаться дома.Брянских пенсионеров просят оставаться дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области решили продлить режим самоизоляции для пенсионеров. Пожилым людям необходимо соблюдать ограничения до 12 июля.

Такое решение принял оперативный штаб региона. Изменения внесли в постановление правительства области о режиме повышенной готовности.

Пенсионеры должны оставаться дома или изолироваться на даче. Брянцы, чья работа является критически важной для региона, могут приступить к своим обязанностям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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