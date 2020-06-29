В Брянской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля

Почему в России усыновляют по 30 тысяч сирот в год, а детдома не исчезают

Мы не любим этого замечать, но внутри России существует еще одна отдельная страна. Страна сирот. Со своими законами, судьбами и трагедиями. Который год ее пытаются реформировать, ликвидировать, влить в остальную страну. И ничего не выходит [Часть 2]