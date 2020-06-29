В Брянской области продлили режим самоизоляции для пенсионеров до 12 июля
Такое решение принял оперативный штаб
Брянских пенсионеров просят оставаться дома.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области решили продлить режим самоизоляции для пенсионеров. Пожилым людям необходимо соблюдать ограничения до 12 июля.
Такое решение принял оперативный штаб региона. Изменения внесли в постановление правительства области о режиме повышенной готовности.
Пенсионеры должны оставаться дома или изолироваться на даче. Брянцы, чья работа является критически важной для региона, могут приступить к своим обязанностям.
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ИСТОЧНИК KP.RU