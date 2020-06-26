2020-06-26T12:09:41+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 26 июня 2020 года: за день выписали всего 20 человек

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 26 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Больше всего новых случаев в Брянске (39), Брянском районе (13) и Клетнянском районе (4).Больше всего новых случаев в Брянске (39), Брянском районе (13) и Клетнянском районе (4).Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Брянской области за сутки коронавирусом заболел 71 человек. Такие данные приводит региональный оперативный штаб на 26 июня. Больше всего новых случаев в Брянске (39), Брянском районе (13) и Клетнянском районе (4).

Теперь общее количество пациентов с COVID-19 составляет 5941 человек.

Справились с болезнью 4292 инфицированных.

Число выздоровевших за сутки заметно сократилось. 26 июня диагноз "коронавирусная инфекция" сняли всего у 20 человек.

Коэффициент распространения коронавируса снизился. На 26 июня он равен 0,923.

Днем ранее он составлял 0,942.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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