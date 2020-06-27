2020-06-26T22:59:11+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 27 июня 2020 года: брянцы ринулись в торговые центры

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 27 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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В Брянской области жители постепенно привыкают жить почти без ограничений. На днях разрешили открыться торговым центрам. Горожане ринулись в магазины с одеждой. Они стоят в очередях перед входом в торговые залы. В первые дни снятия ограничений от покупателей не было отбоя.

Начали в полную силу работать вещевые рынки.

С 26 июня заработала областная библиотека имени Федора Тютчева. Скорее всего, она не пользуется такой популярностью, как торговые центры. Книги нужно заказывать заранее. Забрать их можно в летнем читальном зале.

В Брянской области к открытию подготовили 11 летних детских лагерей. Но будут ли в них принимать детей, пока неизвестно. Окончательное решение примут в оперативном штабе. Всего в регионе готовы к работе больше 300 организаций для отдыха и оздоровления детей.

А вот выпускникам еще придется сдать ЕГЭ. Первый экзамен для них пройдет 3 июля. В Брянской области подготовили 50 пунктов сдачи экзамена. В них будут соблюдать все санитарные нормы.

В Брянской области коронавирусом болеют около шести тысяч человек. За сутки диагноз подтвердили у 71 человека. Из больниц выписали всего 20. За 24 часа выполнили больше 1200 тестов на заболевание.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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