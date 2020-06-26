И надо бы прыгать – не вышел полет,

Но рухнет на город пустой самолет,

Пройдет, не оставив живого следа,

И тысячи жизней прервутся тогда…

Песня «Огромное небо» была написана в 1967 году. Она посвящена героическому поступку экипажа самолета Як-28П. 6 апреля 1966 года в полете над Берлином у перехватчика отказали оба двигателя. Машина стала падать на жилые кварталы. С аэродрома поступила команда катапультироваться, но экипаж не покинул самолет и ценой своей жизни увел его за черту города. Як-28П упал в районе озера, оба летчика погибли.

Похожий случай произошел через 40 лет в небе над Брянском…

Боевое задание

В этом году исполняется 14 лет с того трагического дня. 43-летний военный летчик-снайпер, заместитель командира штурмового авиаполка, подполковник Андрей Ваховский был ведущим в звене, состоящем из четырех самолетов Су-25. 28 июня 2006 года он со своим экипажем выполнял перелет с авиабазы ВВС в городе Бутурлиновка Воронежской области в Ленинградскую область для участия в обеспечении безопасности международного саммита лидеров стран «Большой восьмерки».

Перед вылетом летчик чувствовал себя хорошо, предполетный медосмотр никаких предпосылок к ухудшению его самочувствия не выявил.

До 59-й минуты полета, продолжавшегося у Андрея Ваховского 76 минут, все шло согласно заданию. О том, что происходило в остальные 17 минут полета, ставшего последним в жизни летчика, вспоминает его ведомый – начальник службы безопасности полетов штурмового авиаполка, летчик-снайпер, ветеран войны в Афганистане, подполковник Сергей Койнов.

Опасная высота

– Когда мы находились на эшелоне 6600 м, ведущий самолет вдруг начал отклоняться от заданного курса вправо и «плавать» по высоте, сначала с небольшими колебательными движениями, затем с увеличением амплитуды, – вспоминает Сергей Геннадьевич. – Сперва я удивился: это было абсолютно несвойственно такому первоклассному летчику, как Андрей. Но, учитывая, что в этот момент мы находились в 10 км от поворотного пункта маршрута, я подумал, что он кратковременно переключился на ведение ориентировки и контролирует точность прохождения поворотного пункта маршрута по наземным ориентирам и по карте.

Как показали дальнейшие события, это были первые видимые признаки ухудшения самочувствия летчика.

– Примерно через две минуты ведущий доложил руководителю полета об ухудшении своего самочувствия и запросил разрешение на снижение эшелона с 6600 до 4200 м, – говорит Койнов. – При этом спокойная интонация Андрея свидетельствовала о том, что в этот момент он адекватно оценивал свое состояние и контролировал ситуацию.

Получив разрешение, ведущий убрал обороты двигателей до «малого газа», и пара приступила к пологому снижению. На высоте 4000 м, проскочив заданный эшелон на 200 м, ведущий запросил у ведомого контроль текущей высоты.

Впоследствии комиссия связала это обстоятельство с нарушением зрительного восприятия приборов.

Фото: группа памяти Андрея Ваховского.

«Отсоедини маску!»

Самолет Андрея Ваховского продолжил снижение. Его напарник всерьез испугался за его состояние. Около двух минут добивался, чтобы Андрей вышел на связь.

– В момент прохождения высоты примерно в 1600 м ведущий наконец-то отозвался на мои запросы и сообщил мне: «Кажется, кислородом плохим заправили», – рассказывает Сергей Койнов. – Я дал ему совет: «Да отсоедини ты эту маску!» Однако это к улучшению его самочувствия не привело, и ситуация продолжала ухудшаться.

В момент прохождения высоты примерно в 1000 м, для более свободного обсуждения сложившейся ситуации (чтобы «не забивать эфир»), летчик предложил Андрею: «Переходи на «правую». Вторую радиостанцию, установленную на правом борту, летчики используют для связи в пределах видимости.

Но Андрей коротко ответил усталым голосом: «Не могу». Этот выход в эфир ведущего оказался последним.

У него отказала левая рука. Летчик больше не мог одновременно пилотировать самолет правой рукой и вести радиообмен левой.

– Для того чтобы дать мне этот короткий ответ, Андрей смог нажать правой рукой кнопку для ведения радиосвязи, расположенную на левом борту (на ручке управления правым двигателем), для чего кратковременно отпустил ручку управления самолетом, – говорит Сергей Геннадьевич. – В какой-то момент я увидел, что Андрей махнул мне правой рукой – этим жестом он, скорее всего, давал мне понять, что может управлять самолетом только одной правой рукой.

Спасительный аэродром

Сергей Койнов понял, что больше помочь ведущему некому, и стал заводить его на международный аэропорт Брянск.

Снизившись до высоты 900 м и прекратив продолжавшийся около 14 минут разворот в сторону аэропорта и города, когда спасительная взлетно-посадочная полоса была уже прямо по курсу в каких-то 20 км, Андрей вдруг отвернул свой самолет влево под 90° с дальнейшим снижением в сторону безлюдной местности.

- Андрей Ваховский увидел вокруг аэропорта жилые кварталы большого города, - предполагает Сергей Койнов. - В этот момент он осознал, что его ухудшающееся физическое состояние не позволит выполнить безопасную посадку в аэропорту. Поэтому он попытался сесть на грунт вдали от города.

Ухудшающееся зрение не позволило увидеть летчику, что впереди – дремучий лес.

– С высоты 200 м и примерно за 10–15 секунд до касания самолетом деревьев я пять раз давал Андрею команду на катапультирование: «541-й, катапультируйся!» – но он ничего не отвечал и продолжал выполнять заход для вынужденной посадки в безлюдной местности, – вспоминает Сергей Койнов. – Я с болью и отчаянием наблюдал, как словно в замедленном кино ведущий самолет садится на лес, ломая под собой деревья, разваливается на части, производя при этом несколько взрывов.

Как установила комиссия, летчик вывел самолет на одну высоту с вершинами деревьев и в течение одной минуты выполнял полет над ними. Изменения крена самолета в непосредственной близости от земли были похожи на выполнение захода для вынужденной посадки на грунт. На 76-й минуте полета самолет, находясь в посадочном положении на скорости 300 км/ч, столкнулся с верхушками деревьев леса, а затем с землей. Машина разрушилась. Летчик погиб. По материалам объективного контроля, средствами аварийного покидания он не воспользовался.

Светлая память

– Несколько раз пролетев над местом падения ведущего самолета, я не обнаружил признаков жизни моего боевого товарища, – говорит Сергей Койнов. – Мне больше ничего не оставалось, как набрать высоту, отметить на карте точку падения ведущего самолета и передать ее координаты руководителю полетов. После этого я произвел посадку на аэродроме Шаталово под Смоленском.

Самолет Ваховского упал в шести километрах от деревни Соколья Слобода в Жирятинском районе.

Проведенные исследования показали, что у летчика были обнаружены признаки высотной декомпрессионной болезни – отек головного мозга вследствие острого нарушения мозгового кровоснабжения.

В заключении комиссии было отмечено: «Причиной катастрофы самолета Су-25 явилось нарушение работоспособности летчика в условиях продолжительного полета на высоте выше 6000 м в негерметизируемой кабине».

Светлая память о погибшем летчике навсегда останется в сердцах его родных, сослуживцев и выпускников 1984 года Борисоглебского высшего военного авиационного ордена Ленина Краснознаменного училища летчиков имени Валерия Чкалова.

Боевая биография Андрея Александровича содержит перечень из всех так называемых «горячих точек», его боевые заслуги отмечены государственными наградами: орденами «За личное мужество», «За военные заслуги», Святого Леона – высшей наградой Республики Абхазии, медалью «За боевые заслуги». В боевой биографии Андрея Ваховского есть случай благополучного выполнения аварийной посадки ночью на одном двигателе после прямого попадания зенитного снаряда во второй двигатель с серьезным повреждением самолета.

Дважды рассматривался вопрос о представлении Ваховского за боевые подвиги к званию Героя России, который, по неизвестным причинам, так и не был решен при его жизни.

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