2020-06-25T11:18:23+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 25 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2020 года.В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2020 года.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5870 человека. За сутки коронавирус выявили у 69 пациентов. Из больниц выписали 56 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (53), в Брянском районе (8) и в Клинцах (3). Как распространился коронавирус по районам Брянской области:

— Брянск – 2575 (+53)

— Брянский район – 437 (+8)

— Дятьковский район – 319 (+1)

— Карачевский район – 262

— Сельцо – 230

— Унечский район – 228

Новозыбков – 152

— Жуковский район – 137 (+1)

— Погарский район – 133

— Клинцы – 120 (+3)

Фокино – 110

— Трубчевский район – 110

— Климовский район – 120

— Стародубский район – 80

— Клетнянский район – 82

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 73 (+1)

— Брасовский район – 73

— Мглинский район – 75

— Навлинский район – 67

— Суземский район – 63

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 49 (+1)

— Комаричский район – 45

— Гордеевский район – 39

— Дубровский район – 33

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 32 (+1)

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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