Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 25 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 25 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5870 человека. За сутки коронавирус выявили у 69 пациентов. Из больниц выписали 56 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (53), в Брянском районе (8) и в Клинцах (3). Как распространился коронавирус по районам Брянской области:
— Брянск – 2575 (+53)
— Брянский район – 437 (+8)
— Дятьковский район – 319 (+1)
— Карачевский район – 262
— Сельцо – 230
— Унечский район – 228
— Новозыбков – 152
— Жуковский район – 137 (+1)
— Погарский район – 133
— Клинцы – 120 (+3)
— Фокино – 110
— Трубчевский район – 110
— Климовский район – 120
— Стародубский район – 80
— Клетнянский район – 82
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 73 (+1)
— Брасовский район – 73
— Мглинский район – 75
— Навлинский район – 67
— Суземский район – 63
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 49 (+1)
— Комаричский район – 45
— Гордеевский район – 39
— Дубровский район – 33
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 32 (+1)
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU