2020-06-24T23:03:10+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 июня 2020 года: в ТРЦ выстроились очереди

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 25 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 июня. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Коронавирус в Брянской области, последние новости на 25 июня. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянской области ослабили режим "коронавирусных" ограничений. В Брянске 24 июня прошел торжественный марш, посвященный 75-летию Великой Победы. Провести его разрешили специалисты, в том числе главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

Также по области открылись магазины в крупных торговых центрах. У местных жителей это вызвало ажиотаж. В социальных сетях появились фотографии очередей на выходах в торговые залы. Скопление людей грозит обернуться очередной вспышкой коронавируса.

Пока в регионе фиксируют снижение заболеваемости. На 1.00 25 июня зарегистрировали 72 новых случая COVID-19.Всего в регионе насчитывают 5801 заболевшего. Больше половины из них, к счастью, выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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