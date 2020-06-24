Рабочий завода «Вольфрам» успел убежать за секунду до взрыва

В Брянской области эксперты выясняют причины и возможные экологические последствия ЧП на заводе «Вольфрам» в Уличе. Там произошла серия взрывов в производственной печи. Как раз в этот момент рядом с печью находился один из сотрудников.

Камера наблюдения, установленная в цехе, зафиксировала, как один из сотрудников в момент первого хлопка находится в непосредственной близости с работающей печью. Мужчина в рабочей форме не сразу понял, что произошло. На кадрах видно, как после первого взрыва он заглядывает через перегородку, оценивая ситуацию.

В это время происходит уже второй, более мощный взрыв, тогда рабочий решает спасаться бегством. На видео также видно, как двое его коллег спешно покидают помещение, после чего происходит еще несколько взрывов, каждый мощнее предыдущего.

Как сообщили в администрации Унечского района, ЧП произошло в цехе предприятия, где производят оксид вольфрама. ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» входит в ЗАО «Компания «Вольфрам» и является одним из основных производителей Вольфрамовой продукции в России.

Унеча. Рабочий спасается бегством.

По предварительной версии, причиной взрыва могло стать нарушение технологии.

- По предварительным данным, возможно, было нарушение технологии. У них есть своя лаборатория. По словам руководства завода, нет оснований говорить, что может быть нанесен ущерб окружающей среде, - цитируют «Брянские новости» главу администрации Анатолия Кускова.

К месту ЧП оперативно съехались все экстренные службы. Данных о пострадавших нет.