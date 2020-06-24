Фото с торжественного марша в честь Победы в Брянске

Торжественный марш в честь 75 лет Победы в Великой Отечественной войне прошел в Брянске 24 июня. Парад перенесли из-за коронавируса. Из-за эпидемии он был не такой многочисленный как обычно.

Мы собрали лучшие снимки с торжественного марша. В шествии на проспекте Ленина участвовали парадные расчеты Брянского гарнизона, силовики, спасатели, военная техника и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны.

В 10.00 на проспекте Ленина выстроились парадные расчеты.Фото: Мария Дедкова

Волонтеры спасали ветеранов от палящего солнца под зонтиками.Фото: Марина АНТОНОВА

На этот раз участников Великой Отечественной войны было совсем немного.Фото: Марина АНТОНОВА

После завершения парада колонна с машинами ветеранов сделала почетный круг по площади Ленина.Фото: Марина АНТОНОВА

На площади Ленина развернули Знамя Победы.Фото: Марина АНТОНОВА

На площадь вынесли российский триколор и копию Знамени Победы.Фото: Мария Дедкова

Все участники парада спели гимн России.Фото: Марина АНТОНОВА

В торжественном шествии поучаствовали личный состав воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, территориальных органов федеральных органов государственной власти в Брянской области.Фото: Мария Дедкова

Одними из участников шествия стали сотрудники МЧС.Фото: Мария Дедкова

В след за людьми двинулась военная техника, которая состоит на службе российской армии.Фото: Мария Дедкова

В небе над городом пролетели три самолета Ан-2.Фото: Мария Дедкова

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