Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 24 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5801 человека. За сутки коронавирус выявили у 72 пациентов. Из больниц выписали 46 пациентов. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (44), в Брянском и Навлинском районах выявили по пять новых случаев.
Как распространился коронавирус по районам Брянской области:
— Брянск – 2522 (+44)
— Брянский район – 429 (+5)
— Дятьковский район – 318 (+1)
— Карачевский район – 262 (+3)
— Сельцо – 230 (+1)
— Унечский район – 228 (+1)
— Новозыбков – 152
— Жуковский район – 136 (+1)
— Погарский район – 133 (+1)
— Клинцы – 117
— Фокино – 110
— Трубчевский район – 110 (+1)
— Климовский район – 120
— Стародубский район – 80
— Клетнянский район – 82
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 72
— Брасовский район – 73 (+1)
— Мглинский район – 75 (+3)
— Навлинский район – 67 (+5)
— Суземский район – 63 (+2)
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 48
— Комаричский район – 45 (+1)
— Гордеевский район – 39 (+1)
— Дубровский район – 33
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 31 (+1)
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU