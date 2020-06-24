2020-06-24T12:22:18+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 24 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 24 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За сутки коронавирус выявили у 72 пациентов. Из больниц выписали 46 пациентов.За сутки коронавирус выявили у 72 пациентов. Из больниц выписали 46 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 24 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5801 человека. За сутки коронавирус выявили у 72 пациентов. Из больниц выписали 46 пациентов. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (44), в Брянском и Навлинском районах выявили по пять новых случаев.

Как распространился коронавирус по районам Брянской области:

— Брянск – 2522 (+44)

— Брянский район – 429 (+5)

— Дятьковский район – 318 (+1)

— Карачевский район – 262 (+3)

— Сельцо – 230 (+1)

— Унечский район – 228 (+1)

Новозыбков – 152

— Жуковский район – 136 (+1)

— Погарский район – 133 (+1)

Клинцы – 117

Фокино – 110

— Трубчевский район – 110 (+1)

— Климовский район – 120

— Стародубский район – 80

— Клетнянский район – 82

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 72

— Брасовский район – 73 (+1)

— Мглинский район – 75 (+3)

— Навлинский район – 67 (+5)

— Суземский район – 63 (+2)

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 48

— Комаричский район – 45 (+1)

— Гордеевский район – 39 (+1)

— Дубровский район – 33

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 31 (+1)

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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