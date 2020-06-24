2020-06-24T12:09:00+03:00
Общество

В Брянске прошел торжественный марш в честь 75-летия Победы

По проспекту Ленина прошли колонны военнослужащих Брянского гарнизона и проехала современная техника
Марина АНТОНОВА
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Торжественный марш начался в 10.00 на площади Ленина.Торжественный марш начался в 10.00 на площади Ленина.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске утром в среду, 24 июня, прошел торжественный марш, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Парад начался на площади Ленина в десять часов утра.

На площади выстроились машины с ветеранами Великой Отечественной войны. Их осталось сосем мало - в каждой машине сидел один-два ветерана. Утром палило солнце, поэтому над каждым участником войны волонтеры держали зонтики.

Ветеранов в этот раз было совсем мало. Фото: Мария Дедкова

Ветеранов в этот раз было совсем мало.Фото: Мария Дедкова

Зрителей на парад пускали. На входе каждому раздавали медицинские маски, если ее не было. Людей, по сравнению с традиционными Парадами поколения на 9 Мая, было немного. Дороги перед проспектом Ленина перекрыли.

На проспекте выстроились военнослужащие Брянского гарнизона, парадные расчеты силовиков, спасателей. Принимал парад военный комиссар Брянской области Андрей Соломенцев.

В параде участвовали военнослужащие Брянского гарнизона и силовики. Фото: Мария Дедкова

В параде участвовали военнослужащие Брянского гарнизона и силовики.Фото: Мария Дедкова

Парадные расчеты прошли торжественным маршем до площади Партизан. В это время на площадь Ленина выехала современная военная техника, которая стоит на вооружении российской армии. Многие машины были собраны на шасси брянского автомобильного завода.

В небе пролетели самолеты, сначала группа из трех машин. Затем - АН-2 с развевающимся на ветру знаменем Победы.

Машины с ветеранами не поехали. как всегда, до площади Партизан. Водители сделали круг почета по площади Ленина.

Торжественный марш закончился около одиннадцати часов утра. Сразу после его завершения проспект Ленина открыли для машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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