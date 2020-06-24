Коронавирус в Брянской области, последние новости на 24 июня 2020 года: в регионе сняли некоторые ограничения

В Брянской области стало известно о втором этапе снятия ограничений. По словам главного санитарного врача региона, в области отмечается снижение заболеваемости и отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки. Именно поэтому в Брянске разрешили провести парад, посвященный 75-летию Победы.

Он состоится на проспекте Ленина 24 июня, но смотреть его посоветовали из дома. По телевизору покажут прямую трансляцию.

В Брянской области разрешили открыться торговым центрам.

По информации оперативного штаба, возобновляется вакцинация взрослого населения. Правда, в брянских поликлиниках еще привили не всех детей по календарю.

В регионе можно будет сдавать экзамены на водительские права. Кстати, МРЭО ГИБДД начало работать с 1 июня.

Жителей Брянской области по-прежнему заставляют носить маски. Самоизоляция сохраняется для людей старше 65 лет.

За последние сутки в Брянской области 74 новых заболевших, только 32 - выздоровевших. С начала эпидемии от коронавируса умерли 34 брянца.

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