В Брянске из-за торжественного марша 24 июня ограничат движение и парковку

В Брянске из-за торжественного марша, который пройдет 24 июня, ограничат движение и парковку. Запрет коснется как самого дня парада, так и генеральной репетиции 20 июня, сообщает пресс-служба мэрии.

С 19.00 19 июня до 13.00 20 июня, а также с 19.00 23 июня до 13.00 24 июня автомобиль нельзя будет оставить:

— по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

— по улицы Репина (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской);

— по улицы Софьи Перовской (от улицы Репина до площади Партизан);

— на площади Партизан (от улицы Красноармейской до улицы Софьи Петровской);

— по улице Емлютина (от улице Ромашина до проспекта Ленина);

— по улице Октябрьской (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина);

— по улице Фокина (от улицы Калинина до переулка Трудового);

— по улицы Горького (от улицы Энергетической до улицы Трудовой);

— по улице Трудовой (от улицы Советской до улицы Горького, а также на территории, прилегающей к стадиону «Динамо»);

— по проспекту Ленина, включая стоянки транспортных средств на территориях, прилегающих к АО «Центральный универмаг», ТРЦ «Родина» и гостиница «Десна»;

— на площади Карла Маркса.

С 8.00 до 13.00 20 и 24 июня проехать нельзя будет:

— по проспекту Ленина (от улицы Красноармейской до улицы Февральской);

— по улице Красноармейской (от улицы Урицкого до улицы Пересвета);

— по улицы Горького (от улицы Энергетической до улицы Трудовой;

— по улицы Фокина (от улицы Калинина до переулка Трудового);

— по улице Емлютина (от улицы Ромашина до проспекта Ленина);

— по улицы Октябрьской (от улицы Красноармейской до улицы Емлютина).

С 8.00 до 13.00 20 и 24 июня откроют двухстороннее движение по улице Арсенальской от улицы Калинина до улицы Февральской.

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