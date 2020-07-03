2020-07-03T12:47:27+03:00
Общество

В Брянской области стартовала сдача ЕГЭ-2020

3 июля выпускники напишут работы по географии, информатике и литературе
Мария Дедкова
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Экзамены будут проходить в 25 пунктах проведения по всей области.Экзамены будут проходить в 25 пунктах проведения по всей области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области 3 июля началась сдача ЕГЭ. Сегодня ребята напишут экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ

Экзамены будут проходить в 25 пунктах проведения по всей области.

- Регион полностью готов к проведению экзаменационной кампании, - говорит директор департамента образования и науки Елена Егорова. - Приняты очень серьезные противоэпидемические меры: подготовлены маски, перчатки, антисептические средства, установлены приборы для обеззараживания воздуха. Силами сотрудников МЧС все пункты проведения обработаны противовирусными средствами. Хочу поддержать всех участников экзаменов и пожелать им успеха.

Сдавать выбранные предметы будут 1102 человека, среди которых выпускники только что завершившегося учебного года, выпускники прошлых лет, обучающиеся учреждений среднего профессионального образования. Работы по информатике напишут 750 человек, по географии – 185, литературе – 167.

Следующий экзамен - по русскому языку - состоится 6 и 7 июля, для участия в нем зарегистрированы 5551 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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