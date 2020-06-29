Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 июня 2020 года

За сутки в Брянской области зафиксировали 68 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии достигло 6079. При этом коэффициент распространения коронавируса незначительно «подрос» (на 0,001). Его обновленная величина равна 0,917.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 48 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 4405 (это 72,5% от общего числа). Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 34.

Наибольший прирост новых случаев произошел в Брянске (17), Унечском, Погарском и Трубчевском районах (по 7). Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом заболевших следующая: Брянск, Брянский район, Дятьковский район. COVID-положительных там 2660, 460 и 329 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1524 теста на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом 22-м случае. Количество всех проведенных исследований немного не дошло до 79 тысяч.

Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

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