Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 июня 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 6011 человек. За сутки коронавирус выявили у 70 пациентов. Из больниц выписали 65 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (29), Мглинском (9) и Дятьковском районах (8).

Как распространился коронавирус по районам Брянской области:

— Брянск – 2643 (+29)

— Брянский район – 455 (+5)

— Дятьковский район – 329 (+8)

— Карачевский район – 263

— Сельцо – 234 (+4)

— Унечский район – 230 (+2)

— Новозыбков – 153

— Жуковский район – 140

— Погарский район – 133

— Климовский район – 122 (+2)

— Клинцы – 120

— Трубчевский район – 111

— Фокино – 110

— Клетнянский район – 86

— Мглинский район – 84 (+9)

— Стародубский район – 82 (+1)

— Почепский район – 75 (+1)

— Выгоничский район – 74 (+1)

— Брасовский район – 73

— Навлинский район – 69

— Суземский район – 63

— Суражский район – 55 (+1)

— Красногорский район – 50

— Комаричский район – 46 (+1)

— Гордеевский район – 44 (+5)

— Дубровский район – 34 (+1)

— Клинцовский район – 32

— Севский район – 30

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 16

— Иногородние – 13.