Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 27 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 27 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 6011 человек. За сутки коронавирус выявили у 70 пациентов. Из больниц выписали 65 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (29), Мглинском (9) и Дятьковском районах (8).
Как распространился коронавирус по районам Брянской области:
— Брянск – 2643 (+29)
— Брянский район – 455 (+5)
— Дятьковский район – 329 (+8)
— Карачевский район – 263
— Сельцо – 234 (+4)
— Унечский район – 230 (+2)
— Новозыбков – 153
— Жуковский район – 140
— Погарский район – 133
— Климовский район – 122 (+2)
— Клинцы – 120
— Трубчевский район – 111
— Фокино – 110
— Клетнянский район – 86
— Мглинский район – 84 (+9)
— Стародубский район – 82 (+1)
— Почепский район – 75 (+1)
— Выгоничский район – 74 (+1)
— Брасовский район – 73
— Навлинский район – 69
— Суземский район – 63
— Суражский район – 55 (+1)
— Красногорский район – 50
— Комаричский район – 46 (+1)
— Гордеевский район – 44 (+5)
— Дубровский район – 34 (+1)
— Клинцовский район – 32
— Севский район – 30
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 16
— Иногородние – 13.
ИСТОЧНИК KP.RU