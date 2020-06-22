Коронавирус в Брянской области, последние новости на 22 июня 2020 года

В Брянской области число заболевших коронавирусом составляет 5579 человек. За последние сутки заразились 81 человек. Из больниц выписали 61 пациента. Общее число выздоровевших - больше четырех тысяч человек. Около полторы тысячи брянцев сейчас болеют.

Новых смертей от коронавируса не регистрируют.

Больше всего заболевших в Брянске - 2432, в Брянском районе - 404, в Дятьковском районе - 307.

Футболисты "Динамо-Брянск" и тренеры проверились на коронавирус. Они сдали кровь из вены. Все результаты оказались отрицательными. Спортсмены продолжили готовиться к первенству ФНЛ.

Владимир Путин в честь Дня медицинского работника наградил брянских врачей. Накануне были утверждены новые награды: орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Многие брянские медики получили почетные грамоты и благодарности президента.

Брянские рестораны устраивают тайные банкеты. На заведения общепита действуют ограничения: еду можно продавать только на вынос. Но некоторые пытаются обойти этот запрет.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,88. Этого недостаточно, чтобы переходить к следующему этапу снятия ограничений.

Полицейские выборочно штрафуют брянцев за прогулки без маски. Рейды прошли на Кургане Бессмертия, в брянских магазинах.

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