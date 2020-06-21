Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 июня 2020 года: диагноз поставили 306 медикам

В Брянской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. На час ночи 21 июня в регионе зарегистрировали 5498 случаев заражения. За сутки прибавилось 77 новых случаев. За то же время выздоровели 65 человек. Ни одной новой смерти не фиксировали.

Коэффициент распространения инфекции немного снизился. Он составляет 0,88.

Больше всего заболевших в сутки в Брянске и Брянском районе.

В Брянской области выполнили больше 70 тысяч тестов на covid-19. В день делают около полутора тысяч исследований.

За все время эпидемии коронавирусом заразились 306 медиков. Если они не работали в коронавирусном госпитале, им положена страховая выплата.

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