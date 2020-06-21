2020-06-20T22:09:50+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 21 июня 2020 года: диагноз поставили 306 медикам

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 21 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Заболевшим медикам положена страховая выплата.Заболевшим медикам положена страховая выплата.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Брянской области продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. На час ночи 21 июня в регионе зарегистрировали 5498 случаев заражения. За сутки прибавилось 77 новых случаев. За то же время выздоровели 65 человек. Ни одной новой смерти не фиксировали.

Коэффициент распространения инфекции немного снизился. Он составляет 0,88.

Больше всего заболевших в сутки в Брянске и Брянском районе.

В Брянской области выполнили больше 70 тысяч тестов на covid-19. В день делают около полутора тысяч исследований.

За все время эпидемии коронавирусом заразились 306 медиков. Если они не работали в коронавирусном госпитале, им положена страховая выплата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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